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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Syfy задумал сериал по ужастику Джорджа Ромеро «День мертвецов»

Классика полнометражного хоррора «День мертвецов» от мастера жанра Джорджа Ромеро отправляется на малые экраны — кабельный канал Syfy, скучающий по закрытой «Нации Z», заказал съёмки 10-серийного первого сезона ужастика «День мертвецов».

Картина 1985 года является третьей частью культового шестиесрийного киноцикла Ромеро, стартовавшего в 1968 году фильмом «Ночь живых мертвецов». Сюжет оригинала рассказывает о группе учёных, засевших в подземном бункере, чтобы отыскать лекарство от бушующего на поверхности зомби-апокалипсиса.

В многосерийной версии речь пойдёт о шестерых незнакомцах, пытающихся выжить в первые сутки после начала зомби-эпидемии.

Сценарием займутся Джед Элинофф и Скотт Томас, они же назначены шоураннерами проекта. Производством займутся Cartel Entertainment («Калейдоскоп ужасов») и HiTide Studios. Премьеру сериала обещают в следующем году.

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День мертвецов
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