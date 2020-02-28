Syfy задумал сериал по ужастику Джорджа Ромеро «День мертвецов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Классика полнометражного хоррора «День мертвецов» от мастера жанра Джорджа Ромеро отправляется на малые экраны — кабельный канал Syfy, скучающий по закрытой «Нации Z», заказал съёмки 10-серийного первого сезона ужастика «День мертвецов».

Картина 1985 года является третьей частью культового шестиесрийного киноцикла Ромеро, стартовавшего в 1968 году фильмом «Ночь живых мертвецов». Сюжет оригинала рассказывает о группе учёных, засевших в подземном бункере, чтобы отыскать лекарство от бушующего на поверхности зомби-апокалипсиса.

В многосерийной версии речь пойдёт о шестерых незнакомцах, пытающихся выжить в первые сутки после начала зомби-эпидемии.

Сценарием займутся Джед Элинофф и Скотт Томас, они же назначены шоураннерами проекта. Производством займутся Cartel Entertainment («Калейдоскоп ужасов») и HiTide Studios. Премьеру сериала обещают в следующем году.