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Русская мафия угрожает «Мэру Кингстауна» в трейлере третьего сезона драмы с Джереми Реннером

Беспощадная русская мафия усложнит жизнь вернувшемуся в строй Джереми Реннеру в третьем сезоне «Мэра Кингстауна». В сети появился трейлер криминальной драмы, которая возвращается на стриминговый сервис Paramount+ с новыми эпизодами в начале лета — 2 июня.

В продолжении сюжета от Тейлора Шеридана и Хью Диллона городок Кингстаун сотрясёт череда взрывов, а во главе русской мафии становится новый человек, и разборки между наркоторговцами полыхают внутри и за пределами тюремных стен. Мэру Майку Макласки (Реннер) предстоит приложить титанические усилия, чтобы отыскать способ привести эту войну к перемирию.

Теги
ВидеоМэр Кингстауна
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Источник фотографий: Depositphotos

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