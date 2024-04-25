Джек Ричер светит бицепсами на свежих фото со съёмок третьего сезона

Ушедший на съёмки ещё в декабре третий сезон «Ричера» продолжает кочевать по Канаде — на днях съёмочная группа сериала прибыла в городок Миллбрук провинции Онтарио, где исполнителя главной роли Алана Ричсона успели засечь во время съёмок одной из сцен. Почти все вокруг ещё в куртках, но главный герой, понятное дело, слишком крут для верхней одежды.

В январе выяснилось, что третий сезон экранизирует седьмой роман книжного цикла Ли Чайлда — «Джек Ричер, или Средство убеждения» (Persuader). В продолжении Ричеру предстоит работать под прикрытием, чтобы спасти жизнь информатору, на которого открыл охоту враг из его прошлого.

В третьем сезоне к роли Фрэнсис Нигли вернётся Мария Стен. Кто ещё входит в каст снимающихся эпизодов, пока не сообщают.

Проектом заведует главный сценарист Ник Сантора. Производство обеспечивают Amazon MGM Studios, Skydance Television и Paramount Television Studios.