Опубликован отрывок из анимационной антологии «Звёздные войны: Сказания об Империи»

В следующем месяце огромный медиафранчайз «Звёздные войны» пополнит анимационная антология в стиле «Сказаний о джедаях». Она получила название «Звёздные войны: Сказания об Империи» (Star Wars: Tales of the Empire), будет состоять из шести частей и дебютирует на стриминговом сервисе Disney+ 4 мая. Уже выходил трейлер антологии, а теперь на YouTube-канале Star Wars появился и отрывок из неё.

StarWars.com описывает грядущий релиз:

Путешествие в страшную Галактическую Империю глазами двух воинов с разными путями — сестры ночи Морган Элсбет и бывшего джедая Баррисс Оффи. Как и первый сезон про Асоку Тано и графа Дуку, «Сказания об Империи» фокусируются на нерассказанных событиях из жизни главных героев. Трейлер показывает, как юная Морган Элсбет выбирает путь мести в расширяющемся мире Империи, а бывший джедай Баррисс Оффи делает всё возможное, чтобы выжить в стремительно меняющейся галактике. Выбор, который они сделают, определит их судьбы. Цитата из пресс-релиза

Над проектом работал Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы», «Звёздные войны: Сопротивление», «Звёздные войны: Сказания о джедаях», «Звёздные войны: Бракованная партия», «Мандалорец», «Асока»).