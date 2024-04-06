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Империя наносит ответный удар: трейлер анимационной антологии в стиле «Звёздных войн: Сказаний о джедаях»

Огромный медиафранчайз «Звёздные войны» в следующем месяце пополнит анимационная антология в стиле «Звёздных войн: Сказаний о джедаях». Она получила название «Звёздные войны: Сказания об Империи» (Star Wars: Tales of the Empire), будет состоять из шести частей и дебютирует на стриминговом сервисе Disney+ 4 мая.

StarWars.com описывает грядущий релиз:

Путешествие в страшную Галактическую Империю глазами двух воинов с разными путями — ночной сестры Морган Элсбет и бывшего джедая Баррисс Оффи. Как и первый сезон про Асоку Тано и графа Дуку, «Сказания об Империи» фокусируются на ранее нерассказанных событиях из жизни главных героев. Трейлер показывает, как юная Морган Элсбет выбирает путь мести в расширяющемся мире Империи, а бывший джедай Баррисс Оффи делает всё возможное, чтобы выжить в стремительно меняющейся галактике. Выбор, который они сделают, определит их судьбы.

Цитата из пресс-релиза

Над проектом работал Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы», «Звёздные войны: Сопротивление», «Звёздные войны: Сказания о джедаях», «Звёздные войны: Бракованная партия», «Мандалорец», «Асока»).

 
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