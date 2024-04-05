«Серые» против монстров в новом отрывке корейского сериала по мотивам хоррора «Паразит»

YouTube-канал Netflix K-Content опубликовал новые тизер и отрывок к сегодняшнему релизу корейского сериала «Паразит: Серые» (Parasyte: The Grey). Шестисерийный проект уже появился на Netflix. В опубликованном отрывке из его первого эпизода показано, как команда «Серые» сражается с паразитами.

Стриминговый сервис описывает сериал:

Когда неизвестные паразиты насильственно захватывают человеческие тела и обретают власть, людям приходится встать на борьбу с растущей угрозой. Цитата из пресс-релиза

Проект создан по мотивам хоррор-манги «Паразит» Хитоси Ивааки. Он рассказывает зрителям свою, новую историю, в центре которой молодая женщина — наполовину человек и наполовину паразит. Она оказалась втянута в противостояние людей и монстров, не принадлежа ни к команде по уничтожению паразитов, ни к захватчикам. Снял сериал Ён Сан-хо («Поезд в Пусан», «Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Зов ада»). Сценаристом наряду с ним выступил Рю Ён-джэ («Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Бумажный дом: Корея»).

Оригинальная манга «Паразит» выходила в 1988–1995 годах. Она рассказывала, как на Земле появились существа, которые заменяли людей, проникая в их головы и захватывая контроль над телами. Получив человеческие тела, они нападали на обычных людей. Главным героем манги был парень, чью руку заменило одно из существ.

В Японии по манге сняли два фильма и аниме-сериал.

Новый тизер:

Новый отрывок:

Ранее был опубликован отрывок, в котором главная героиня сражалась с одним из монстров.