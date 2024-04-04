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Глава Disney заявил, что цель компании - развлечения, а не повестка

Источник: Disney

В борьбе за бесполую пальму первенства по инклюзивности и толерантности компании Disney может составить хоть какую-то конкуренцию только Netflix. Только в отличие от стримингового гиганта, закупающего контент в том числе и за рубежом, нет таких кассовых недоборов как у «Мышиного дома». Есть мнение, что с этим нужно было что-то делать. Даже у инвесторов Disney на прошлой неделе возникли вопросы к руководству.

Разумеется, компания незамедлительно и дерзко ответила наглецу, что не с его лицом лезть в творческой процесс. Но прошла всего какая-то неделя — и вот риторика поменялась. Сам Боб Айгер, президент Disney, на ежегодном собрании акционеров высказался уже в несколько ином ключе.

Наша работа — прежде всего развлекать. Рассказывая замечательные истории, мы оказываем положительное влияние на мир и вдохновляем будущие поколения, как мы это делаем уже более 100 лет. Disney всегда был и будет источником надежды, радости и оптимизма для людей всех возрастов. Мы стремимся рассказывать истории, которые отражают мир вокруг нас, и использовать эти истории для развлечения людей из всех слоёв общества.

Я всегда считал, что мы обязаны творить добро в мире. И мы также знаем, что наша работа заключается отнюдь не в продвижении какой-либо повестки. Поэтому, пока я на этой должности, я продолжу руководствоваться чувством порядочности и уважения. И мы всегда будем доверять своим инстинктам.

Боб Айгер, президент Disney

Но здравомыслящим оптимистам не стоит раньше времени швырять в воздух чепчики: мало ли что начальство на уши можно наплести. Как бы не выяснилось, что чувство порядочности и уважения Айгера по странному совпадению идентично насильственному засилью толерантности и инклюзивности. А что кассовые сборы падают — так это всё из-за токсичных зрителей.

Теги
DisneyБоб Айгер
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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