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Нолан и компания рассказывают о создании сериала Fallout

Портал IGN опубликовал эксклюзивный сопроводительный материал к постапокалиптическому боевику Fallout. В ролике о создании многосерийной адаптации культового игрового франчайза шоураннер-режиссёр Джонатан Нолан и остальная творческая команда делятся впечатлениями от создания сериала.

О своих персонажах и окружающем их мире рассказывают участники основного каста Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен и Кайл Маклоклен.

Первый сезон выйдет на стриминговом сервисе Amazon 11 апреля.

И свежий постер:

Постеры сериала «Fallout»
Теги
ВидеоFallout
Комментарии (2)

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