Гуль Уолтон Гоггинс охотится на Майкла Эмерсона в первом отрывке Fallout

Самое время готовиться к событийной премьере от Джонатана Нолана и Лизы Джой, поэтому в сети всё чаще всплывают промо-материалы постапокалиптического триллера Fallout по одноимённой культовой игре. Например, сегодня зрителям предлагают оценить первый отрывок из сериала — с гулем в исполнении Уолтона Гоггинса и его потенциальной жертвой, которую играет Майкл Эмерсон. Заходят, стало быть, с козырей.

Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Amazon 11 апреля. Напомним, первый сезон выйдет целиком.

Полноценный трейлер, позволяющий оценить задумку создателей проекта, вышел всего-то неделю назад.