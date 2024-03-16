Суровый Джаред Падалеки на свежем постере «Уокера»

Пока Дженсен Эклс безумствует в готовящихся к возвращению «Пацанах», его младший братишка Джаред Падалеки наводит порядок в Техасе. Об этом решил напомнить телеканал The CW, опубликовав тизерный постер четвёртого сезона «Уокера». Того самого, который яростно вдохновлялся культовым сериалом с Чаком Норрисом в главной роли.

Плакат с матёрым законником Карделлом Уокером в исполнении Падалеки сообщает точную дату возвращения семейной драмы на малые краны — первый эпизод четвёртого сезона зрители увидят 3 апреля.