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Суровый Джаред Падалеки на свежем постере «Уокера»

Пока Дженсен Эклс безумствует в готовящихся к возвращению «Пацанах», его младший братишка Джаред Падалеки наводит порядок в Техасе. Об этом решил напомнить телеканал The CW, опубликовав тизерный постер четвёртого сезона «Уокера». Того самого, который яростно вдохновлялся культовым сериалом с Чаком Норрисом в главной роли.

Плакат с матёрым законником Карделлом Уокером в исполнении Падалеки сообщает точную дату возвращения семейной драмы на малые краны — первый эпизод четвёртого сезона зрители увидят 3 апреля.

Постеры сериала «Уокер»
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