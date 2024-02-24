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«Пацаны» почти готовы — Эрик Крипке показал супергеройский кадр из четвёртого сезона

Буквально на днях официальные соцсети антигеройской сатиры «Пацаны» заодно с публикацией свежего постера сериала наконец-то объявили дату его возвращения на экраны — четвёртый сезон стартует на стриминговом сервисе Amazon 13 июня.

А бессменный шоураннер экранизации одноимённого комикс-хита Гарта Энниса готов подвердить, что к вышеуказанной дате управится. Эрик Крипке опубликовал в своём твиттере фото из монтажной, где вместе с остальными трудится над полировкой двух последних эпизодов сезона. Держит, так сказать, свечку.

Промо-арт сериала «Пацаны»
Теги
Пацаны
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Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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