«Пацаны» почти готовы — Эрик Крипке показал супергеройский кадр из четвёртого сезона

Буквально на днях официальные соцсети антигеройской сатиры «Пацаны» заодно с публикацией свежего постера сериала наконец-то объявили дату его возвращения на экраны — четвёртый сезон стартует на стриминговом сервисе Amazon 13 июня.

А бессменный шоураннер экранизации одноимённого комикс-хита Гарта Энниса готов подвердить, что к вышеуказанной дате управится. Эрик Крипке опубликовал в своём твиттере фото из монтажной, где вместе с остальными трудится над полировкой двух последних эпизодов сезона. Держит, так сказать, свечку.