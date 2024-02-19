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СЕРИАЛЫ
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«Пацаны» получили пятый сезон и готовятся к съёмкам

Источник: Amazon

Шила в мешке не утаишь, как и важной информации, касающейся одного из самых обсуждаемых в сети сериалов. Пока Amazon отмалчивается по поводу продления «Пацанов» на пятый сезон, прежде ходившие слухи о том, что он таки одобрен, подкрепляются данными от информационного бюллетеня Production List.

Более того, у пятого сезона антигеройской сатиры Эрика Крипке с Карлом Урбаном и Энтони Старром во главе актёрского состава появились даты старта и завершения съёмок. Собственно, поэтому информацию в производственном бюллетене и разместили. Начинаются съёмки 8 апреля, а завершатся 22 августа.

А зрителям в ожидании официального анонса приходится дожидаться новостей и хоть каких-нибудь промо к четвёртому сезону. Совсем недавно стриминг в честь Суперкубка выпустил мощный патриотический ролик, славящий подвиги супергероев из Семёрки.

Теги
Пацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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