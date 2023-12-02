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«Пацаны» погружаются в хаос в мрачном тизер-трейлере четвёртого сезона

Противостояние супергероев и их ярых противников выходит на новый виток, где всё погружается в хаос. Потоковый сервис Amazon выкатил тизерный трейлер четвёртого сезона антигеройской сатиры «Пацаны», где к Хоумлендеру (Энтони Старр), Билли Бутчеру (Карл Урбан), Старлайт (Эрин Мориарти), Хьюи (Джек Куэйд) и остальным знакомцам присоединяются новые персонажи, включая человека в костюме Джеффри Дина Моргана.

Наивно было бы ждать точную дату возвращения сериала так рано. Видеоролик обещает скорую премьеру. Новые эпизоды зрители увидят в следующем году.

Теги
ВидеоПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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