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Уолтон Гоггинс, Майкл Эмерсон и Кайл Маклоклен в тизер-трейлере сериала по игре Fallout

Хочешь выжить — адаптируйся. Стриминговый сервис Amazon опубликовал тизер-трейлер многосерийной постапокалиптики Fallout по знаменитому игровому франчайзу. В дебютном ролике засветились ключевые персонажи в исполнении Эллы Пернелл, Уолтона Гоггинса, Майкла Эмерсона и Кайла Маклоклена.

Премьера фантастического экшен-триллера от Джонатана Нолана и Лизы Джой («Мир Дикого Запада») состоится на цифровой платформе 12 апреля 2024 года.

Coбытия пpoиcxoдят в бyдyщeм, кaким eгo ceбe пpeдcтaвляли aмepикaнцы из 40-x. Cтpaнa пpeвpaтилacь в нaceлённyю мyтaнтaми paдиoaктивнyю пycтoшь из-зa paзpaзившeйcя в 2077 гoдy ядepнoй вoйны.

И постеры:

Постеры сериала «Fallout» Постеры сериала «Fallout» Постеры сериала «Fallout»
Теги
ВидеоFallout
Комментарии (11)

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Источник фотографий: Depositphotos

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