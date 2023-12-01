Хоумлендер в одиночестве на первом кадре из четвёртого сезона «Пацанов»

Накануне выхода дебютного тизера четвёртого сезона «Пацанов» официальный твиттер-аккаунт сериала поделился с подписчиками первым кадром из оного. На снимке Хоумлендер — прославленный глава супергероической Семёрки — неуважительно стоит спиной к зрителям. Главного супергероя США в исполнении Энтони Старра ждёт суд, и заседание наверняка осветят в первых же эпизодах.

У антигеройской сатиры Эрика Крипке по одноимённому комиксу Гарта Энниса пока нет точной даты возвращения, но стриминговый сервис Amazon обещает новые эпизоды в следующем году.