Королева Елизавета II готовится к финальной речи в трейлере шестого сезона «Короны»

Последний взгляд на королевскин страсти в стенах Букингемского дворца. Стриминговый сервис Netflix опубликовал последний трейлер драмы «Корона», который расскажет о британском венценосном семействе в начале 2000-х. Заключительные эпизоды проекта Питера Моргана появятся на цифровой платформе 14 декабря.

Судя по свежему трейлеру, вторая половина шестого сезона сместит фокус на старшего сына принца Чарльза и покойной принцессы Дианы — Уильяма (Эд Маквей), его отношениях с ближайшими родственниками и знакомстве с будущей женой Кейт Миддлтон (Mэг Бeллaми).