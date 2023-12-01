Кейт Миддлтон и принц Уильям на свежем постере финала «Короны»

Выпустив первую половину заключительного сезона королевской драмы «Корона», стриминговый сервис готовит зрителей к выходу второй, которая поставит точку в сериале. И к премьере заключительных серий в сети опубликован свежий постер шестого сезона — с молодыми влюблёнными Кейт Миддлтон (Мэг Беллами) и принцем Уильямом (Эд Маквей).
Оставшиеся эпизоды проекта Питера Моргана выходят на цифровой платформе 14 декабря.
В последнем сезоне основных персонажей драмы сыграли Имелда Стонтон, Джoнaтaн Пpaйc, Элизабет Дебики, Доминик Уэст, Оливия Уильямс и Лecли Mэнвилл.
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