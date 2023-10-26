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Принцесса Диана под прицелом в трейлере финального сезона «Короны»

Несчастливый брак, тайный-нетайный роман на стороне и всенародная любовь. Появившийся в сети трейлер первой части финального сезона «Короны» напирает на трагическую историю принцессы Дианы (Элизабет Дебики). Первые эпизоды шестой телеглавы королевской драмы Питера Моргана выходят на стриминговом сервисе Netflix 16 ноября.

Но гибелью супруги принца Чарльза (Доминик Уэст) сюжет не завершится. Овдовевший Чарльз успеет жениться на любви всей своей жизни Kaмилле Пapкep-Бoyлз (Oливия Уильямc), а ещё зрителям покажут знакомство старшего сына покойной принца Уильяма (Эд Maквeй) и его будущей жены Кейт Миддлтон (Mэг Бeллaми).

И постер:

Постеры сериала «Корона»
Теги
ВидеоКорона
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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