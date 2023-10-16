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Принцесса Диана, её сыновья и любовник на свежих кадрах «Короны»

К выходу готовится первая часть шестого — финального — сезона условно исторической драмы «Корона». Сериал по мотивам реальных событий из жизни английского королевского двора готовится завершить историю принцессы Дианы (Элизабет Дебики), а также расскажет о том, как сложилась жизнь её сыновей.

Об остальных членах королевской семьи, само собой, тоже не забудут. У Пpинцa Чapльзa (Дoминик Уэcт) и Kaмиллы Пapкep-Бoyлз (Oливия Уильямc), например, впереди радостное событие — долгожданная свадьба.

Первая часть шестого сезона драмы Питера Моргана выходи на Netflix 16 ноября, а вторая — 14 декабря.

Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона»
Теги
ГалереяКорона
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Источник фотографий: Depositphotos

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