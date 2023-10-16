Принцесса Диана, её сыновья и любовник на свежих кадрах «Короны»

К выходу готовится первая часть шестого — финального — сезона условно исторической драмы «Корона». Сериал по мотивам реальных событий из жизни английского королевского двора готовится завершить историю принцессы Дианы (Элизабет Дебики), а также расскажет о том, как сложилась жизнь её сыновей.

Об остальных членах королевской семьи, само собой, тоже не забудут. У Пpинцa Чapльзa (Дoминик Уэcт) и Kaмиллы Пapкep-Бoyлз (Oливия Уильямc), например, впереди радостное событие — долгожданная свадьба.

Первая часть шестого сезона драмы Питера Моргана выходи на Netflix 16 ноября, а вторая — 14 декабря.