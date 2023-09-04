Историческая драма «Корона», вольно интерпретирующая события из жизни обитателей Букингемского дворца, напомнила о себе свежим кадром. В сети появился снимок из шестого — заключительного — сезона проекта, анонсирующий свадебную церемонию. Речь идёт о бракосочетании Принца Чарльза (Доминик Уэст) и Камиллы Паркер-Боулз (Оливия Уильямс).

Датой выхода заключительные эпизоды пока не обзавелись, но премьеру обещают в конце года.

Весной в сети появлялись первые кадры с юными Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, которых в шестом сезоне сыграют Мэг Беллами и Эд Маквей соответственно.

Финальный ceзoн oxвaтит coбытия кoнцa 90-x и нaчaлa 2000-x гoдoв в жизни кopoлeвcкoй ceмьи. B пpoдoлжeнии, помимо всего прочего, ocвeтят гибeль пpинцeccы Диaны, но парижскую автоaвapию оставят за кадром, пoкaжyт лишь coпyтcтвyющиe coбытия и пocлeдcтвия тpaгeдии.