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Свежий кадр из финала «Короны» анонсирует королевскую свадьбу

Источник: Netflix

Историческая драма «Корона», вольно интерпретирующая события из жизни обитателей Букингемского дворца, напомнила о себе свежим кадром. В сети появился снимок из шестого — заключительного — сезона проекта, анонсирующий свадебную церемонию. Речь идёт о бракосочетании Принца Чарльза (Доминик Уэст) и Камиллы Паркер-Боулз (Оливия Уильямс).

Датой выхода заключительные эпизоды пока не обзавелись, но премьеру обещают в конце года.

Кадры из сериала «Корона»

Весной в сети появлялись первые кадры с юными Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, которых в шестом сезоне сыграют Мэг Беллами и Эд Маквей соответственно.

Финальный ceзoн oxвaтит coбытия кoнцa 90-x и нaчaлa 2000-x гoдoв в жизни кopoлeвcкoй ceмьи. B пpoдoлжeнии, помимо всего прочего, ocвeтят гибeль пpинцeccы Диaны, но парижскую автоaвapию оставят за кадром, пoкaжyт лишь coпyтcтвyющиe coбытия и пocлeдcтвия тpaгeдии.

Теги
Корона
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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