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«Ван-Пис» собрал богатый урожай оценок на Rotten Tomatoes

Источник: Netflix

Многосерийная игровая адаптация культового аниме «Ван-Пис» от людей с горьким опытом экранизации «Ковбоя Бибопа» для стриминга Netflix могла по очень многим причинам с треском провалиться. Но она этого не сделала.

С момента премьеры первого сезона приключенческой комедии на популярном онлайн-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes накопилось достаточное количество оценок и отзывов, чтобы констатировать — адаптация таки удалась. Критики одобрили сериал на 83% (на основе 40 рецензий), а зрители и того выше — на 96% (на основе более чем 10 тыс. отзывов). Вдобавок проекту присвоили фирменный рейтинг «свежести».

В редком согласии оба лагеря хвалят увлекательность событий, забористый экшен, интересные творческие решения в адаптации конкретного жанра, уверенную актёрскую игру и с удовольствием ждут продолжения. А его теперь можно ждать почти наверняка.

Теги
Ван-Пис
Комментарии (9)

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