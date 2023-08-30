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Пираты в погоне за мечтой — вышел финальный трейлер приключенческой комедии «Ван-Пис»

В рискованных и долгих странствиях главное — верить в себя и продолжать следовать за своей мечтой, даже если следуешь за нею по очень бурным волнам. Стриминговый сервис выкатил финальный трейлер громкой премьеры — игровой адаптации культового аниме «Ван-Пис» Эйитиро Оды. До премьер первогос езона осталось меньше суток — первый сезон выйдет 31 августа.

За удивительные приключения неунывающего Манки Д. Луффи (Иньяки Годой) и его пёстрой пиратской команды отвечают шоураннер Стивен Маеда («Остаться в живых», «Обмани меня») и сценарист Том Хиндман («Харли Квинн»).

Теги
ВидеоВан-Пис
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