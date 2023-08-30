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Герои «Полового воспитания» в экстазе от своего занятия на постерах финала

Доберёмся до вожделенного финиша вместе. Об этом кричит ансамблевый постер четвёртого — заключительного — сезона школьной драмеди «Половое воспитание». Вышедшие накануне персонажные постеры создали необходимую интригу, мол, на что эти плакаты нам так яростно намекают? Как выяснилось, на важность гармоничность коллективных занятий любимым делом.

Герои Эйcы Бaттepфилда, Шyти Гaтвы, Джиллиaн Aндepcoн, Эммы Маккей и остальных вернутся на экраны в последний раз, чтобы совместно финишировать, дорассказав зрителям историю юного (ха-ха!) консультанта по сексу и его друзей-товарищей. Финальные эпизоды сериала выходит на Netflix 21 сентября.

Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание» Постеры сериала «Половое воспитание»
Теги
ГалереяПоловое воспитание
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