Создатель «Полового воспитания» рассказала о финале проекта и возможном спин-оффе

В интервью Netflix Tudum создатель «Полового воспитания» Лори Нанн рассказала, что после выхода четвёртого сезона проект будет завершён, но не исключено, что через какое-то время выйдет спин-офф о других героях Мурдэйла.

Я определённо возьму перерыв, чтобы сосредоточиться на других вещах. Но мир Мурдэйла очень богат, а писать о подростках очень весело, поэтому думаю, что всегда есть потенциал для дальнейшего исследования этой истории. Лори Нанн

Четвёртый сезон «Полового воспитания» начнёт выходить 21 сентября. Продолжение проекта переместится в кoллeдж Kaвeндиш, гдe вчepaшниe yчeники Mypдэйлa осознают вопиющую степень своей непрогрессивности.