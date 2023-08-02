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СЕРИАЛЫ
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Школьники радуются завершению «Полового воспитания» на кадрах финального сезона

Прогессивно-инклюзивно-раскрепощённый сериал от знающего толк в таких извращениях стримингового сервиса Netflix наконец-то завершится, но случится это не раньше осени. А пока вот, наслаждайтесь свежими кадрами из четвёртого сезона «Полового воспитания» с Эйcoй Бaттepфилдoм и Шyти Гaтвoй в главных ролях.

Заключительные серии школьной комедийной драмы о наболевшем у подростков-переростков выходят на цифровой платформе 21 сентября.

Кадры из сериала «Половое воспитание» Кадры из сериала «Половое воспитание» Кадры из сериала «Половое воспитание» Кадры из сериала «Половое воспитание»

В актёрский состав четвёртого сезона также входят Эммa Maккeй, Cимoн Эшли, Пaтpиция Эллиcoн, Taня Peйнoльдc, Paкxи Txaкpap, Дэн Лeви, Джoди Tёpнep-Cмит, Taддea Гpэм, Mapи Peтep, Aлeкcaндpa Джeймc, Энтoни Лeкca, Фeликc Myфти и Имaн Яxшya.

Теги
ГалереяПоловое воспитание
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Источник фотографий: Depositphotos

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