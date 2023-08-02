«Ведьмака» упростили для тупой массовой аудитории — продюсер сериала

Один из самых активных продюсеров сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский продолжает радовать массы своими комментариями. В интервью польскому изданию Wyborcza он рассказал о сложных творческих решениях, выпадающих на долю тех, кто создаёт контент для массовой аудитории. Ведь именно из-за этих самых зрительских масс несчастным творцам пришлось в особо извращённой форме надругаться над литературным первоисточником и снять то, что снято.

Всё дело в том, что нарратив необходимо упростить до примитива. В противном случае с просмотру не получится привлечь достаточно обширную аудиторию. О том, с какой лёгкостью можно растерять привлечённую, если снимаешь неудобоваримое, продюсер упоминать не стал.

Когда сериал снимают для широчайшего круга зрителей с разным жизненным опытом и из разных частей света, и в особенности когда немалая часть из них — американцы, упрощения сюжета не только разумны, но и необходимы. Это болезненный для всех нас шаг, но чем больше в сюжете нюансов и сложности, тем меньше аудитория у сериала, до людей многое не дойдёт. Поэтому нам приходится принимать подобные решения и мириться с ними. Томаш Багиньский, ни на что не намекает — говорит прямо

Возможно, после того как эта цитата разойдётся по сети, «Ведьмак» потеряет своих последних двух зрителей.