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«Ведьмака» упростили для тупой массовой аудитории — продюсер сериала

Источник: Netflix

Один из самых активных продюсеров сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский продолжает радовать массы своими комментариями. В интервью польскому изданию Wyborcza он рассказал о сложных творческих решениях, выпадающих на долю тех, кто создаёт контент для массовой аудитории. Ведь именно из-за этих самых зрительских масс несчастным творцам пришлось в особо извращённой форме надругаться над литературным первоисточником и снять то, что снято.

Всё дело в том, что нарратив необходимо упростить до примитива. В противном случае с просмотру не получится привлечь достаточно обширную аудиторию. О том, с какой лёгкостью можно растерять привлечённую, если снимаешь неудобоваримое, продюсер упоминать не стал.

Когда сериал снимают для широчайшего круга зрителей с разным жизненным опытом и из разных частей света, и в особенности когда немалая часть из них — американцы, упрощения сюжета не только разумны, но и необходимы. Это болезненный для всех нас шаг, но чем больше в сюжете нюансов и сложности, тем меньше аудитория у сериала, до людей многое не дойдёт. Поэтому нам приходится принимать подобные решения и мириться с ними.

 
Томаш Багиньский, ни на что не намекает — говорит прямо

Возможно, после того как эта цитата разойдётся по сети, «Ведьмак» потеряет своих последних двух зрителей.

Теги
Ведьмак
 
Крапива
Лучший комментарий
+38

Ну то есть они уже даже не скрывают, что держат зрителей за идиотов? Отлично!
Пусть дальше жгут! :)
Комментарии (33)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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