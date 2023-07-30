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«Крысы» точат пиццу за кадром третьего сезона «Ведьмака»

Отгремел третий сезон «Ведьмака», триумфально и со всеми почестями сопроводивший в последний путь Геральта, каким его знали зрители на протяжении трёх сезонов выдающейся адаптации литературного цикла Сапковского. Но помимо эпических проводов Генри Кавилла в вышедшем на днях трёхсерийном огрызке показали и шайку важных персонажей, которые успели отсняться в собственном сольнике.

Речь, конечно, о «Крысах», к которым примыкает беглянка Цирилла под видом виртуозной мечницы Фальки, которая от всего пережитого готова разбойничать дни напролёт. Специально для интересующихся в сеть выложили фото всей шайки — подкрепляющихся за кадром исполнителей главных ролей вместе с Фреей Аллан (Цири)

Промо-арт сериала «Ведьмак»

Напомним актёрский состав, отыгрывающий разбойников: Фaбиaн Maккaлyм (Kaйлeй), Koннop Kpoyфopд (Acce), Бeн Pэдклифф (лидep бaнды Гиceлep), Kpиcтeлль Элвин (Mиcтлe), Эгги K. Aдaмc (Иcкpa) и Джyльeтт Aлeкcaндpa (Peeф).

Теги
ГалереяВедьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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