«Крысы» точат пиццу за кадром третьего сезона «Ведьмака»

Отгремел третий сезон «Ведьмака», триумфально и со всеми почестями сопроводивший в последний путь Геральта, каким его знали зрители на протяжении трёх сезонов выдающейся адаптации литературного цикла Сапковского. Но помимо эпических проводов Генри Кавилла в вышедшем на днях трёхсерийном огрызке показали и шайку важных персонажей, которые успели отсняться в собственном сольнике.

Речь, конечно, о «Крысах», к которым примыкает беглянка Цирилла под видом виртуозной мечницы Фальки, которая от всего пережитого готова разбойничать дни напролёт. Специально для интересующихся в сеть выложили фото всей шайки — подкрепляющихся за кадром исполнителей главных ролей вместе с Фреей Аллан (Цири)

Напомним актёрский состав, отыгрывающий разбойников: Фaбиaн Maккaлyм (Kaйлeй), Koннop Kpoyфopд (Acce), Бeн Pэдклифф (лидep бaнды Гиceлep), Kpиcтeлль Элвин (Mиcтлe), Эгги K. Aдaмc (Иcкpa) и Джyльeтт Aлeкcaндpa (Peeф).