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Третий сезон «Ведьмака» раскрыл названия оставшихся эпизодов

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix готовится выкатить для всех любителей девиационного фэнтези «Ведьмак» три оставшихся эпизода третьего сезона. Примечательность этого события, как все знают в том, что эти три серии — последние, где зрители увидят Геральта из Ривии в исполнении Генри Кавилла, прошлой осенью плюнувшего на этот адский балаган и выпилившегося из проекта.

И всем, кто пожелает своими просмотрами отправить его персонажа в последний путь, возможно будет полезно узнать, как называются заключительные три эпизода третьего сезона.

Шестой эпизод назван «План есть у всякого, пока не схлопотал по морде». В сети говорят, эту фразу произнёс Майк Тайсон перед его боем с Эвандером Холифилдом. Не удивимся, если это чистая правда.

Промо-арт сериала «Ведьмак»

Седьмая серия называется «Из огня да в полымя».

Промо-арт сериала «Ведьмак»

И восьмая получила заголовок «Цена хаоса».

Промо-арт сериала «Ведьмак»

Цена-то понятна — необратимая мутация образа главного героя, которого в четвёртом сезоне будет играть зачем-то штудирующий литературный первоисточник Лиам Хемсворт.

Теги
Ведьмак
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