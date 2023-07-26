Третий сезон «Ведьмака» раскрыл названия оставшихся эпизодов

Стриминговый сервис Netflix готовится выкатить для всех любителей девиационного фэнтези «Ведьмак» три оставшихся эпизода третьего сезона. Примечательность этого события, как все знают в том, что эти три серии — последние, где зрители увидят Геральта из Ривии в исполнении Генри Кавилла, прошлой осенью плюнувшего на этот адский балаган и выпилившегося из проекта.

И всем, кто пожелает своими просмотрами отправить его персонажа в последний путь, возможно будет полезно узнать, как называются заключительные три эпизода третьего сезона.

Шестой эпизод назван «План есть у всякого, пока не схлопотал по морде». В сети говорят, эту фразу произнёс Майк Тайсон перед его боем с Эвандером Холифилдом. Не удивимся, если это чистая правда.

Седьмая серия называется «Из огня да в полымя».

И восьмая получила заголовок «Цена хаоса».

Цена-то понятна — необратимая мутация образа главного героя, которого в четвёртом сезоне будет играть зачем-то штудирующий литературный первоисточник Лиам Хемсворт.