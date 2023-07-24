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Геральт против Вильгефорца в финальном трейлере третьего сезона «Ведьмака»

Netflix решил не скупиться и опубликовал свежий — наверняка финальный — трейлер к третьему сезону «Ведьмака». Трёхсерийный остаток актуальной телеглавы обязан к себе таким пристальным вниманием как минимум по одной причине — это заключительные эпизоды, в которых вы увидите Геральта из Ривии в исполнении Генри Кавилла. Дальнейшего накала эпичности и мастерства сценаристов исполнитель главной роли вынести не смог и покинул проект.

В заключительном эпизоде третьего сезона зрителям предположительно как минимум намекнут, что же такого случилось с Геральтом, что он потерял своё прежнее лицо. Самая популярная теория — Лорен Шмидт Хиссрич и компания погружаются в благодатную область мультивселенных, где отыщут титульного ведьмака с лицом Лиама Хемсворта.

Теги
ВидеоВедьмак
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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