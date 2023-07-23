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СЕРИАЛЫ
578

Новые сериалы недели: адаптация игры Twisted Metal, возвращение «Футурамы»

Источник: Peacock

Стриминговый сервис Peacock порадует (понадеемся на это) премьерой многосерийной адаптации знаменитой игровой серии Twisted Metal с Энтони Маки в главной роли. На Hulu состоится куда более ожидаемый релиз — с новыми эпизодами на экраны вернётся культовая «Футурама».

Понедельник, 24 июля

 
Сезон11
Comedy Central
Футурама Futurama

мультфильм, комедия, фантастика

В ролях Билли Уэст, Кэти Сагал, Джон Ди Маджио, Тресс Макнилл, Фил Ламарр, Лорен Том

Создатель Мэтт Грейнинг

Сериал начинается с того, что разносчик пиццы из Нью-Йорка Филипп Дж. Фрай случайно был заморожен в криогенной камере ровно в 00 часов 00 минут 00 секунд 1 января 2000 года и разморожен 999 лет и 364 дня спустя — 31 декабря 2999 года. Фрай оказывается в далёком будущем в городе Новый Нью-Йорк.

Видео

Четверг, 27 июля

 
Премьера+
Peacock
Скрежет металла Twisted Metal

боевик

В ролях Энтони Маки, Стефани Беатрис, Томас Хейден Чёрч, Нив Кэмпбелл

Бoлтливый yмник Джoн Дoy в oбмeн нa дocтoйнoe вoзнaгpaждeниe бepётcя дocтaвить в пyнкт нaзнaчeния тaинcтвeннyю пocылкy. Eгo пyть пpoлeгaeт чepeз пocтaпoкaлиптичecкyю пycтoшь, кoтopaя лишь выглядит нeoбитaeмoй. B кoмпaнии aвтoмoбильнoгo вopa Джoн oтпpaвляeтcя в пyть, гдe eмy пpeдcтoит cтoлкнyтьcя c дикими мapoдёpaми нa aдcкиx aвтo и дpyгими cмepтeльными oпacнocтями.

Энтони Маки и его чувство юмора порадуют зрителей, заинтересовавшихся сериалом по игре Twisted Metal. К просмотру желательно подходить с основательно заниженным уровнем ожиданий.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Ведьмак The Witcher

фэнтези, драма, боевик

В ролях Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэти, Милли Брэйди

Создатель Лорен Шмидт Хиссрич

Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, пытающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему Континенту хаосе.

Видео

 
Сезон4
DC Universe
Харли Квинн Harley Quinn

мультфильм, семейный, комедия, боевик

В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер

Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори

Комедийный боевик для взрослых расскажет о попытках Харли Квинн возглавить криминальный мир Готэма, заполучив место в Легионе гибели — давнем противнике Лиги справедливости и Бэтмена. Ради заветной цели безбашенная злодейка пойдёт на любые безумства.

Видео

 
Сезон5
Netflix
Принц драконов The Dragon Prince

мультфильм, семейный, фэнтези, приключенческий

В ролях Пола Берроуз, Джек Де Сена, Саша Роджен, Ракель Бельмонте, Джейсон Симпсон, Джесси Инокалла

Создатель Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд

Фэнтезийный приключенческий эпик повествует о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие со множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.

Видео

Пятница, 28 июля

 
Сезон2
Amazon
Благие знамения Good Omens

фэнтези, комедия

В ролях Майкл Шин, Дэвид Теннант, Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин

Создатель Нил Гейман, Терри Пратчетт

История о демоне Кроули и ангеле Азирафеле, решивших сообща остановить грядущий апокалипсис, дабы не покидать давно полюбившуюся им Землю. Для этого им придётся найти и остановить ответственного за конец света 11-летнего Адама, сына Сатаны.

Видео

 
Сезон2
Starz
Хилы Heels

драма, спорт

В ролях Стивен Амелл, Александр Людвиг, Элисон Лафф, Келли Бёрглунд, Мэри Маккормак, Крис Бауэр

В центре истории — братья из крохотного городка в Джорджии. Родственники-совладельцы семейного рестлинг-промоушена жарко воюют друг с другом на ринге и в жизни.

Видео

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Комментарии (1)

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