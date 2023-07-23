Новые сериалы недели: адаптация игры Twisted Metal, возвращение «Футурамы»

Стриминговый сервис Peacock порадует (понадеемся на это) премьерой многосерийной адаптации знаменитой игровой серии Twisted Metal с Энтони Маки в главной роли. На Hulu состоится куда более ожидаемый релиз — с новыми эпизодами на экраны вернётся культовая «Футурама».
Понедельник, 24 июля
мультфильм, комедия, фантастика
В ролях Билли Уэст, Кэти Сагал, Джон Ди Маджио, Тресс Макнилл, Фил Ламарр, Лорен Том
Создатель Мэтт Грейнинг
Сериал начинается с того, что разносчик пиццы из Нью-Йорка Филипп Дж. Фрай случайно был заморожен в криогенной камере ровно в 00 часов 00 минут 00 секунд 1 января 2000 года и разморожен 999 лет и 364 дня спустя — 31 декабря 2999 года. Фрай оказывается в далёком будущем в городе Новый Нью-Йорк.
Четверг, 27 июля
боевик
В ролях Энтони Маки, Стефани Беатрис, Томас Хейден Чёрч, Нив Кэмпбелл
Бoлтливый yмник Джoн Дoy в oбмeн нa дocтoйнoe вoзнaгpaждeниe бepётcя дocтaвить в пyнкт нaзнaчeния тaинcтвeннyю пocылкy. Eгo пyть пpoлeгaeт чepeз пocтaпoкaлиптичecкyю пycтoшь, кoтopaя лишь выглядит нeoбитaeмoй. B кoмпaнии aвтoмoбильнoгo вopa Джoн oтпpaвляeтcя в пyть, гдe eмy пpeдcтoит cтoлкнyтьcя c дикими мapoдёpaми нa aдcкиx aвтo и дpyгими cмepтeльными oпacнocтями.
Энтони Маки и его чувство юмора порадуют зрителей, заинтересовавшихся сериалом по игре Twisted Metal. К просмотру желательно подходить с основательно заниженным уровнем ожиданий.
фэнтези, драма, боевик
В ролях Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэти, Милли Брэйди
Создатель Лорен Шмидт Хиссрич
Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, пытающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему Континенту хаосе.
мультфильм, семейный, комедия, боевик
В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер
Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори
Комедийный боевик для взрослых расскажет о попытках Харли Квинн возглавить криминальный мир Готэма, заполучив место в Легионе гибели — давнем противнике Лиги справедливости и Бэтмена. Ради заветной цели безбашенная злодейка пойдёт на любые безумства.
мультфильм, семейный, фэнтези, приключенческий
В ролях Пола Берроуз, Джек Де Сена, Саша Роджен, Ракель Бельмонте, Джейсон Симпсон, Джесси Инокалла
Создатель Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд
Фэнтезийный приключенческий эпик повествует о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие со множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.
Пятница, 28 июля
фэнтези, комедия
В ролях Майкл Шин, Дэвид Теннант, Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин
Создатель Нил Гейман, Терри Пратчетт
История о демоне Кроули и ангеле Азирафеле, решивших сообща остановить грядущий апокалипсис, дабы не покидать давно полюбившуюся им Землю. Для этого им придётся найти и остановить ответственного за конец света 11-летнего Адама, сына Сатаны.
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