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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 июля

Источник: Amazon
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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4Лазер-шоу «Три дебила» – 576: «Судзумэ», The Blackening, камео «Дэдпула 3», провал «Индианы Джонса 5»
 
2Ноль кадров в секунду – 482: Без Ивана нельзя
 
 
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5Телеовощи – 504: Сюжетные трусики
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 575: «Кто убил BlackBerry», «Нимона», новый Супермен и Лоис Лейн, острый Cheetos, четыре «Астрала»
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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