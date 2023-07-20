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Воинственный Хироюки Санада на первом постере сериала «Сёгун»

Мне бы шашку да коня... О себе внезапно решил напомнить мини-сериал, о котором мы в последний раз слышали в позапрошлом году. В сети появился дебютный постер исторической драмы «Сёгун» с Хироюки Санадой, целеустремлённо мчащимся на зрителя — верхом и в доспехах. Точной даты выхода у экранизации одноимённого романа Джеймса Клавелла пока нет, зато уж точно известно, что премьера состоится в следующем году.

Постеры сериала «Сёгун»

Действие разворачивается в XVII веке. Английскому моряку Джону Блэкторну (Космо Джарвис), выжившему после кораблекрушения у берегов Японии, предстоит пройти долгий и тяжёлый путь от пленного до прославленного полководца. В 1980 роман экранизировал телеканал NBC, а главную роль в шестисерийной исторической драме сыграл Ричард Чемберлен.

Теги
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Источник фотографий: Depositphotos

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