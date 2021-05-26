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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Хироюки Санада и Космо Джарвис возглавили актёрский состав мини-сериала «Сёгун»

Кабельный канал FX сообщил о планах снять свою версию исторической драмы «Сёгун» летом 2018-го, и с тех пор как будто забыл о своей задумке. Но нет, всё до сих пор в силе. Более того, на днях проект обзавёлся исполнителями главных ролей. Джона Блэкторна сыграет Космо Джарвис («Леди Макбет», «Взращённые волками»), а даймё Ёси Торанагу — Хироюки Санада («Мортал Комбат»). Съёмки планируют начать летом.

Мини-сериал основан на одноимённом бестселлере 1975 года писателя и сценариста Джеймса Клавелла. Действие разворачивается в XVII веке. Английскому моряку Джону Блэкторну, выжившему после кораблекрушения у берегов Японии, предстоит пройти долгий и тяжёлый путь от пленного до прославленного полководца. В 1980 роман экранизировал телеканал NBC, а главную роль в шестисерийной исторической драме сыграл Ричард Чемберлен.

Сценарной адаптацией литературного первоисточника займутся Джастин Маркс («Двойник») и Рэйчел Кондо. Они также выступят исполнительынми продюсерами проекта наряду с дочерью покойного писателя Микаэлой Клавелл. Производством руководит FX Productions.

Теги
Сёгун
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