«Майянцы» продлены на четвёртый сезон

Кабельный канал FX продлил байкерскую криминальную драму «Майянцы» на четвёртый сезон. Спин-офф «Сынов анархии» остаётся одним из самых популярных сериалов канала, и судя по всему, от ухода из проекта его создателя Курта Саттера качество постановки не пострадало.

В центре истории — мотоклуб «Майянцы», промышляющий нелегальной деятельностью на границе Мексики и Калифорнии. Отсидевший за решёткой Эзекиэль «Эз» Рейес давно похоронил свои мечты на светлое будущее и пытается заново найти своё место в жизни и примириться с положением человека вне закона. Спустя время правда о гибели матери сближает Эза со старшим братом Энджелом, а их отец пытается смириться с тем, как складывается их жизнь.

Главным сценаристом и шоураннером проекта остаётся Элджин Джеймс. В сериале снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта. Производством занимаются 20th Television and FX Productions.