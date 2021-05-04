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Своевольный, упрямый, непредсказуемый — это всё о «Локи» в свежем тизере фантастического экшена

Студия Marvel презентовала свежий видеоролик сериала «Локи» — приключенческой фантастики с элементами шпионского триллера, если верить комментариям создателей. Тизер показывает несколько свежих кадров и напоминает, какой замечательный дуэт складывается у персонажей Тома Хиддлстона и Оуэна Уилсона.

В третьем сериале производства Marvels Studios злокозненный брат Тора попадёт к Хранителям времени, которые попытаются заставить Локи исправить разрушительные последствия его авантюрных путешествий во времени.

Премьера фантастического экшена состоится 11 июня на потоковом сервисе Disney+.

Теги
ВидеоЛокиMarvelDisney+Том Хиддлстон
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