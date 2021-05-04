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Первоисточник: www.pcgamer.com Прямая ссылка на новость:

Blizzard не позволит Fox пользоваться Diablo

Всё зло от корпораций! Вон, посмотрите, две крупные компании подрались из-за желания владеть Дьяволом! Всё началось с предстоящего мультсериала про животных Housebroken («К лотку приучены») от Fox, в котором различные домашние и дворовые звери рассказывают, как они помогают людям в непростое время. Одного из псов зовут, как вы могли уже догадаться, Дьябло, и Fox хочет использовать его как символику для выпуска различных товаров. Blizzard, что выпустила одноимённую игру, возмутилась и приостановила регистрацию торговой марки, ведь у компании уже есть такой бренд.

Пёс Дьябло использовался бы для таких вещей как: корм для животных, посуда, открывалки, пластиковые подставки, термоизоляционная плёнка, зубные щётки, расчёски, бутылки для воды, рукавицы для барбекю, соломинки для питья, баночки для печенья, ланч-боксы и т. д. То есть, видимо, мультяшный рыжий пёс стал бы действительно популярным, чтобы использовать его морду для продажи всего вот этого. Но теперь, по всей видимости, на ваших банках для печенья будет красоваться лишь улыбающийся Дьявол-трансгендер из Diablo III. Начиная с 26 апреля у Fox есть только 40 дней, чтобы исправиться и что-то поменять.

Ну а первый сезон «К лотку приучены» должен стартовать 31 мая.

Теги
Diablo III (PC)BlizzardFox
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