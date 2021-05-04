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Первоисточник: movieweb.com Прямая ссылка на новость:

Доктора Стрэнджа выкинули из «ВандаВижн», потому что он белый мужик

Быть белым мужиком в Голливуде с каждым днём становится всё неуютнее. Не спасает даже статус видного участника вселенной Marvel. Впрочем, там-то как раз и ведётся активная борьба с неравенством, а если точнее, с превосходством белых мужиков. К примеру, как выяснилось, в сериале «ВандаВижн» должен был погостить Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), но из сериала его удалили, чтобы не триггерить впечатлительную публику.

К слову, забавные и полные намёков рекламные вставки в сериале изначально задумывались как послания пытавшегося достучаться до Ванды Стрэнджа. К появлению персонажа всё подготовили и даже сделку с актёром финализировали — Камбербэтч должен был появиться в заключительном эпизоде. Но позже сверхсильного мага из проекта удалили, а рекламу оставили. Забавная же.

Почему же Стрэндж так и не добрался до малых экранов, в интервью журналу Rolling Stone объяснил глава Marvel Studios Кевин Файги.

Кто-нибудь, конечно, скажет: «О, было бы так круто увидеть в сериале Доктора Стрэнджа». Но так мы обделили бы Ванду. Мы не хотели стандартизировать финал связанного со следующим фильмом сериала, где белый парень говорит героине: «Сейчас я покажу тебе, что такое сила».

К слову, смена акцентов и упрочение статуса Ванды в сериале повлекли за собой сценарную правку «В мультивселенной безумия», где Стрэнджу, видимо, как минимум отказано в роли ментора.

Да, жутко даже представить, что какой-то белый мужик, пусть и могущественный волшебник, берётся поучать сильную и независимую Алую Ведьму. Поэтому в финале «ВандаВижн» мы получили то, что получили. Спасибо за это неусыпному контролю Файги и компании.

Теги
ВандаВижнMarvel
Комментарии (1)

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