The CW продлил свои женские боевики «Кунг-фу» и «Старгёрл»

Телеканал The CW остаётся верен себе и продлевает всё, что движется. Сегодня по дополнительному сезону получили новичок «Кунг-фу» и двухсезонная «Старгёрл», благодаря которым многосерийная линейка вещателя на будущий телесезон 2021–2022 насчитывает 15 проектов.

По меркам The CW, для которого рейтинги не главное, оба сериала зарекомендовали себя достаточно хорошо для того, чтобы авансом получить продление. Боевая драма о юной китаянке и её семье стартовала с лучшим показателем канала за 7 лет (3,5 млн премьерных просмотров). Аналогичный сильный старт продемонстрировал и супергероический экшен о приключениях Кортни Уитмор. Премьера второго сезона «Старгёрл» запланирована на 10 августа.

«Кунг-фу» опекают исполнительные продюсеры Грег Берланти и Сара Шехтер, а за «Старгёрл» отвечает Джефф Джонс. Производством обоих проектов заведует Warner Bros. Television.