Вай и Джинкс из League of Legends засветились в тизере анимационного фэнтези «Аркейн»

Сриминговый сервис Netflix опубликовал дебютный тизер анимационного фэнтези «Аркейн» по вселенной знаменитой игры League of Legends. Анонс мультсериала состоялся позапрошлой осенью, но с тех пор о проекте новостей не было из-за пострадавшего от пандемии производства. Однако ситуация постепенно нормализуется, работа над проектом продолжается, и ролик обещает, что премьера состоится этой осенью.

Официальный синопсис мультсериала гласит:

История, которая разворачивается в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне, рассказывает о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, что разведёт их по разные стороны баррикад. Цитата из пресс-релиза

Производством сериала занимается студия-разработчик игры Riot Games.