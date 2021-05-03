Знакомьтесь с главными клонами в свежем трейлере мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия»

Накануне премьеры анимационного боевика «Звёздные войны: Бракованная партия» студия Lucasfilm выпустила специальный трейлер, позволяющий зрителям, не смотревшим «Войны клонов», познакомиться с главными персонажами истории и их впечатляющими навыками.
Спродюсированный Дэйвом Филони фантастический экшен рассказывает о дальнейших приключениях команды элитных боевых клонов, чьи генетические отклонения, приобретённые в результате эксперимента, подарили им уникальные умения. Назвавшиеся «Бракованной партией» коммандос пытаются отыскать своё место в далёкой-далёкой галактике после событий Войн клонов.
Расширенная премьера мультсериала состоится завтра на стриминговом сервисе Disney+.
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