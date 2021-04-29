Охотник и Эхо на персонажных постерах анимационного боевика «Звёздные войны: Бракованная партия»

Студия Lucasfilm опубликовала свежие постеры анимационного сериала «Звёздные войны: Бракованная партия». Первыми собственного плаката удостоились командир отряда элитных клонов Охотник и коммандос Эхо. Спин-офф «Войн клонов» Дэйва Филони стартует на цифровой платформе Disney+ 4 мая.
Анимационный экшен поведает о приключениях отряда клонов-коммандос после Войны клонов. В команду элитных наёмников входят экспериментальные клоны с разнообразными генетическими отклонениями. У каждого бойца есть свой набор уникальных умений, что делает «Бракованную партию» невероятно эффективной боевой единицей.
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