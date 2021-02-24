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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

«Звёздные войны: Бракованная партия» стартуют в мае

Официальный твиттер Star Wars объявил официальную дату премьеры многообещающего анимационного экшена «Звёздные войны: Бракованная партия». Спин-офф «Войн клонов» от Дэйва Филони и Lucasfilm стартует на потоковом сервисе Disney+ 4 мая.

Приключенческий экшен поведает о похождениях отряда клонов-коммандос, ищущих своё место в галактике, стремительно меняющейся после Войны клонов. В команду наёмников входят экспериментальные клоны с разнообразными генетическими отклонениями. Каждый боец обладает уникальным умением, что превращает «Бракованную партию» в невероятно эффективную боевую единицу.

Филони числится исполнительным продюсером сериала. Над сценарием трудилась Дженнифер Корбетт («Звёздные войны: Сопротивление»), а режиссурой занималась Брэд Рау («Звёздные войны: Повстанцы»).

Постеры сериала «Звёздные войны: Бракованная партия»
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Галерея Звёздные войны: Бракованная партия
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