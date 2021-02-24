Детективный триллер «Чикатило» Сарика Андреасяна обзавёлся датой выхода и трейлером

Отечественный онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер восьмисерийного детективного триллера «Чикатило» от режиссёра Сарика Андреасяна и объявил дату выхода сериала — первую серию все желающие смогут посмотреть 18 марта. Видеоролик сохраняет интригу, скрывая лицо исполнителя титульной партии — кто играет маньяка, зрители узнают только после премьеры.

Центром повествования станет двойная жизнь самого известного серийного убийцы в СССР Андрея Чикатило, на счету которого более полусотни жертв. Маньяк орудовал с 1978 года по 1990-й на территории Ростовской области, Краснодарского края и Узбекистана.

В сериале снимаются Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Иван Федотов и другие. Сценарий написали Алексей Гравицкий и Сергей Волков.