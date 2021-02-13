Видеосервис IVI готовит первый отечественный киберпанк-сериал «Даркнет»

Стриминговый сервис IVI запустил в активное производство восьмисерийную антиутопию «Даркнет». Съёмки сериала стартовали 10 февраля, и по такому случаю в сети опубликовали первые снимки из-за кулис проекта, принадлежащего линейке IVI Originals.

Создатели окрестили своё детище первым отечественным киберпанк-сериалом. Фантастический экшен расскажет о мире будущего, разделённом на реальный и виртуальный. И многие предпочитают жить в последнем, где не действуют никакие запреты и возможно всё: секс, наркотики, торговля оружием и людьми. И умереть по-настоящему там тоже можно.

В актёрский состав сериала входят Анатолий Белый, Павел Деревянко, Артём Ткаченко, Равшана Куркова, Сергей Юшкевич, Даниил Вахрушев, Анастасия Акатова и другие. Премьера состоится в этом году.