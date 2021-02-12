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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Уровень зрительского ожидания «Сокола и Зимнего солдата» на 200% выше, чем «Мандалорца»

Великое противостояние двух мощнейших франчайзов Disney продолжается — Marvel и «Звёздные войны» теперь воюют и за аудиторию цифровых платформ. По недавним отчётам аналитической фирмы Parrot Analytics, «Мандалорец» до сих пор пользуется у зрителей большим спросом, чем «ВандаВижн». Но велика вероятность, что в марте аудитория получит нового фаворита, который затмит космический вестерн Джона Фавро.

Онлайн-платформа TV Time, специализирующаяся на разнообразной статистике в мире кино и развлечений, провела кое-какие подсчёты, согласно которым уровень ожидания «Сокола и Зимнего солдата» Marvel Studios на 200% выше, чем у «Мандалорца» за тот же временной отрезок до премьеры, и на 43% выше, чем у соседа по MCU «ВандаВижн».

По заверениям TV Time, приключенческий экшен с Себастианом Стэном и Энтони Маки держался в тройке самых ожидаемых новых сериалов с прошлого апреля, а свежий трейлер, показанный во время Супербоула, на 10% подогрел интерес публики к мартовской премьере сериала.

Вот так пока выглядит в сравнении уровень ожидания трёх вышеупомянутых проектов:

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