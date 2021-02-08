Баки Барнс и Сэм Уилсон играют в гляделки и спасают мир в экшен-трейлере боевика «Сокол и Зимний солдат»

Marvel Studios не поскупилась выкатить во время Супербоула второй трейлер многосерийного боевика «Сокол и Зимний солдат». Новый видеоролик продолжает радовать хорошо узнаваемой динамикой пресловутого бромэнса, появлением в кадре старых знакомых и свежим впечатляющим экшеном.

Напарники Сэм Уилсон (Энтони Маки) и Баки Барнс (Себастиан Стэн) не скучают после событий «Мстителей: Финала» — решают психологические проблемы, спасают мир, воюют со старыми и новыми врагами. Приключенческий экшен срежиссировала Кари Скогланд («Викинги») по сценарию соавтора киносерии «Джон Уик» Малкольма Спеллмана.

Трейлер и свежий постер сообщают, что премьера сериала состоится 19 марта на видеосервисе Disney+: