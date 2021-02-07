Сериал «Во все тяжкие» никогда не будет прежним после концовки «Лучше звоните Солу»

Криминальная драма «Лучше звоните Солу» с Бобом Оденкёрком в главной роли в начале прошлого года получила продление на шестой сезон, который станет для сериала заключительным. Готовящаяся к премьере в этом году финальная телеглава многосерийного приквела напрямую подведёт героев истории к событиям оригинального сериала. И сделает это с огоньком.

В конце лета соавтор приквела Питер Гулд посулил зрителям, мол, после увиденного в шестом сезоне «Лучше звоните Солу» вы взглянете на события «Во все тяжкие» совсем другими глазами. Оденкёрк, прокомментировавший свою недавнюю номинацию на «Золотой глобус», подтвердил слова сценариста и пообещал, что до сих пор неспешное развитие событий в последнем сезоне значительно ускорится и заставит зрителей основательно понервничать.

На протяжении всего [шестого сезона] определённо есть волнительные моменты, но ближе к финалу повествование становится невероятно напряжённым.

Создатели обоих многосерийных хитов канала AMC уверены, что финал истории о начале карьеры знаменитого афериста Сола Гудмана перевернёт взгляды аудитории на многих давно знакомых персонажей, и Оденкёрк ждёт не дождётся, когда зрители насладятся финальными эпизодами сериала. Дата старта шестого сезона пока не назначена.