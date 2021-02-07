Зрители требуют второй сезон «Хода королевы» — Аня Тейлор-Джой уже знает, о чём он может быть

«Ход королевы» стал абсолютным хитом этого года, безусловным любимчиком зрителей, главным претендентом на всевозможные награды и лучшим мини-сериалом Netflix в истории. Несмотря на всё это, стриминг-гигант ни разу не заикался о его продлении на второй сезон по вполне понятным причинам — изначально оно там не подразумевалось. Но 62 млн просмотров за первый месяц — вполне весомая причина ещё раз всё обдумать, особенно если к ним прибавятся пара-тройка Золотых Глобусов и Эмми.

Сама Аня Тейлор-Джой не исключает такого варианта и даже знает, о чём именно она хотела быть снять второй сезон. Тем не менее, актриса прямо говорит о том, что разговоров об этом пока не было:

Это невероятно и прекрасно, что люди хотят второй сезон. Мы никогда не думали об этом, обсуждений пока нет. Но никогда не говори никогда в Голливуде.

Было бы очень интересно увидеть, как Бет станет матерью, сейчас, когда он трезва и знает о демонах, которые тянут её вниз.»