Очередной хит Netflix: «Бриджертон» обошёл по популярности «Ход королевы», «Люцифера» и «Академию Амбрелла»

Netflix радостно рапортует об успехе своего очередного детища. Костюмированная мелодрама «Бриджертон» от Шонды Раймс настолько пришлась по вкусу зрителям, что потоковый сервис ожидает получить по итогам месяца 63 млн просмотров. В эту цифру, напомним, входят все пользователи, посмотревшие хотя бы две минуты контента — очень удобно.

In their first four weeks, it's projected that 63 million households will have courted Shondaland's Bridgerton and 44 million households will have suited up for Robert Rodriguez's We Can Be Heroes, making this our biggest viewing week between Christmas and New Year's ever! pic.twitter.com/dWoLCWn6NO — Netflix (@netflix) January 4, 2021

Кроме того, сериал стал самым популярным проектом Netflix сразу в 76 странах. Таким образом, «Бриджертонам» удалось обойти даже такие хиты, как «Академия Амбрелла», «Люцифер» и регулярно попадающий в разнообразные топы лучших «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой. Впереди остались «Ведьмак» (с большим отрывом), а также испанский «Бумажный дом» и документальный «Король тигров».

Профессионалы от прогрессивного сериала в не меньшем восторге — на Rotten Tomatoes красуется 92% от критиков и 86% от зрителей. В общем-то, в продолжении можно не сомневаться.