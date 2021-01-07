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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Очередной хит Netflix: «Бриджертон» обошёл по популярности «Ход королевы», «Люцифера» и «Академию Амбрелла»

Netflix радостно рапортует об успехе своего очередного детища. Костюмированная мелодрама «Бриджертон» от Шонды Раймс настолько пришлась по вкусу зрителям, что потоковый сервис ожидает получить по итогам месяца 63 млн просмотров. В эту цифру, напомним, входят все пользователи, посмотревшие хотя бы две минуты контента — очень удобно.

Кроме того, сериал стал самым популярным проектом Netflix сразу в 76 странах. Таким образом, «Бриджертонам» удалось обойти даже такие хиты, как «Академия Амбрелла», «Люцифер» и регулярно попадающий в разнообразные топы лучших «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой. Впереди остались «Ведьмак» (с большим отрывом), а также испанский «Бумажный дом» и документальный «Король тигров».

Профессионалы от прогрессивного сериала в не меньшем восторге — на Rotten Tomatoes красуется 92% от критиков и 86% от зрителей. В общем-то, в продолжении можно не сомневаться.

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