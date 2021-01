Очередной хит Netflix: «Бриджертон» обошёл по популярности «Ход королевы», «Люцифера» и «Академию Амбрелла»

Netflix радостно рапортует об успехе своего очередного детища. Костюмированная мелодрама «Бриджертон» от Шонды Раймс настолько пришлась по вкусу зрителям, что потоковый сервис ожидает получить по итогам месяца 63 млн просмотров. В эту цифру, напомним, входят все пользователи, посмотревшие хотя бы две минуты контента — очень удобно.

In their first four weeks, it's projected that 63 million households will have courted Shondaland's Bridgerton and 44 million households will have suited up for Robert Rodriguez's We Can Be Heroes, making this our biggest viewing week between Christmas and New Year's ever! pic.twitter.com/dWoLCWn6NO