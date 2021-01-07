Чернокожая звезда «Бриджертонов» выбивается в фавориты на роль следующего Джеймса Бонда

В этом году должен выйти «007: Не время умирать» — последний фильм Дэниэла Крэйга в роли главного британского шпиона, и вопрос о преемнике становится как никогда актуальным. И пока иные наивные граждане раскатали губу на Генри Кавилла, а другие даже согласны на чёрного Джеймса Бонда, если его сыграет Идрис Эльба, в фавориты гонки выбиваются совсем другие люди. Так, нашумевший сериал Netflix «Бриджертоны» резко повысил шансы молодого и крайне малоизвестного Реге Пейджа.
Волну обсуждений запустил сам актёр, опубликовав в «Твиттере» промо своего героя сериала герцога Гастингса с подписью «взболтать и смешивать», и тут интернет-общественность прозрела. Вслед за рядовыми пользователями сети, взбудораженными появлением идеального кандидата на роль агента 007, волну один за другим подхватили весьма уважаемые издания.
Regency, royalty— Regé-Jean Page (@regejean) December 16, 2020
Shaken and stirred.#Bridgerton pic.twitter.com/cSwnSpLQCy
Британская букмекерская контора Ladbrokes уже выкатила обновлённые коэффициенты, и если ещё месяц назад шансы Пейджа стать следующим Бондом оценивались как 40/1, то сейчас они составляют уже 5/1. Это уверенное четвёртое место после Тома Харди, Джеймса Нортона и, пока что, Эльбы.
Ladbrokes отмечает, что подобные скачки вполне естественны после выхода хайповых шоу, однако Пейджу крайне повезло со временем: долгожданный анонс не за горами, и возможно, именно сейчас где-то в кулуарах студии принимается то самое решение.
Текущая расстановка сил такова:
Том Харди — 6/4
Джеймс Нортон — 7/4
Идрис Эльба — 7/2
Реге Пейдж — 5/1
Сэм Хьюэн — 6/1
Ричард Мэдден — 6/1
Джек Лауден — 8/1
Киллиан Мёрфи — 10/1