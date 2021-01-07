Чернокожая звезда «Бриджертонов» выбивается в фавориты на роль следующего Джеймса Бонда

В этом году должен выйти «007: Не время умирать» — последний фильм Дэниэла Крэйга в роли главного британского шпиона, и вопрос о преемнике становится как никогда актуальным. И пока иные наивные граждане раскатали губу на Генри Кавилла, а другие даже согласны на чёрного Джеймса Бонда, если его сыграет Идрис Эльба, в фавориты гонки выбиваются совсем другие люди. Так, нашумевший сериал Netflix «Бриджертоны» резко повысил шансы молодого и крайне малоизвестного Реге Пейджа.

Волну обсуждений запустил сам актёр, опубликовав в «Твиттере» промо своего героя сериала герцога Гастингса с подписью «взболтать и смешивать», и тут интернет-общественность прозрела. Вслед за рядовыми пользователями сети, взбудораженными появлением идеального кандидата на роль агента 007, волну один за другим подхватили весьма уважаемые издания.

Британская букмекерская контора Ladbrokes уже выкатила обновлённые коэффициенты, и если ещё месяц назад шансы Пейджа стать следующим Бондом оценивались как 40/1, то сейчас они составляют уже 5/1. Это уверенное четвёртое место после Тома Харди, Джеймса Нортона и, пока что, Эльбы.

Ladbrokes отмечает, что подобные скачки вполне естественны после выхода хайповых шоу, однако Пейджу крайне повезло со временем: долгожданный анонс не за горами, и возможно, именно сейчас где-то в кулуарах студии принимается то самое решение.

Текущая расстановка сил такова: